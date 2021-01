¿Quién debe retractarse?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ante los dichos del Dr. Salinas, he escuchado a varios dirigentes de izquierda sacarse la cuota de responsabilidad, de una manera muy liviana e hipócrita.



Se basan en forma descarada en que, según los datos, la mayoría de los contagios se dan intrafamiliarmente y que nada tienen que ver las diferentes aglomeraciones. ¿Es que alguien puede creer que el virus nace espontáneamente en los hogares como el moho?



Seamos serios y aceptemos que la gran mayoría de los contagios entre familiares se dan porque alguno de sus integrantes, ya sea en su vida personal, política, social o laboral, no cumplió con los protocolos establecidos e introdujo el virus en su hábitat.



Y en esto, los festejos, las reuniones y las marchas organizadas y promovidas desde la izquierda y el Pit Cnt tienen mucho que ver.

Para dejarlo en claro, me tomo el atrevimiento de plantearlo como un problema de cuarto año de escuela, a saber:



¿Cuánto es el máximo de personas que pueden participar por cuadra en una manifestación, si tomamos en cuenta que la calle elegida tiene una calzada de 8 metros de ancho por 100 metros de largo y se debe respetar una distancia de dos metros entre cada participante?



La solución es fácil, dividimos los 8 metros por el distanciamiento exigido de 2 metros, lo que nos da 4 y a esto le debemos agregar la primera columna. Esto significa que la manifestación puede tener un máximo de 5 columnas de personas.



Repetimos las operaciones, pero ahora tomando en cuenta el largo de la cuadra de 100 metros, lo cual nos da 50 filas más la primera.



Por último, multiplicamos las 5 columnas por el total de las filas, o sea 5 x 51, cuyo resultado es de un total de 255 personas por cuadra, que deben desfilar con mascarillas, sin compartir nada y manteniendo permanentemente la distancia de dos metros entre sí.



Si miramos las fotos y/o imágenes de archivo de las reuniones, festejos y marchas realizadas, podemos ver claramente que esto no fue respetado en ningún caso, ni en cantidad de personas, ni en comportamiento.



Por tal motivo y visto el VAR, podemos afirmar en términos futbolístico que matemáticamente, las afirmaciones del Dr. Salina son correctas.