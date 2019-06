Los debates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Señor Ribero: en relación a su carta publicada el pasado viernes 21 de junio, le expreso mi total desacuerdo con el contenido de la misma.

Creo que cualquier debate entre presidenciables o no, no son írritos ni nulos. Creo que es justamente una forma democrática para ir conociéndolos.



¿Con todo respeto no será precisamente su pensamiento, que no dudo sea compartido por muchos, el que impide que el pueblo conozca nuevas figuras?



No dudo que figuras loables en el pasado han quedado casi en el anonimato.



Felicito al Sr. Castro por haber iniciado esta etapa y espero que se continúe.

No siempre “el mundo de verdad” tiene las mejores ideas.



Y lamento de verdad que (en mi humilde opinión) confunda la economía de los países con la creatividad e inteligencia de sus pueblos.



¿No sería sumamente interesante un debate entre empresarios y sindicalistas?