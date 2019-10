Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sres. y Sras. uruguayos, todos o casi todos hemos escuchado el ficticio debate de los Sres. Martínez y Lacalle Pou.



Con respeto observo que no fue debate, ya que un debate es algo improvisado y se desarrolla en base a las preguntas y respuestas u opiniones de los involucrados, esto estaba preparado.



Ya los debatientes sabían sobre que tema seria el “debate" y prepararon con antelación sus respuestas con datos y fechas que tenían precisión y que en un debate genuino a veces no ocurre.



Pero mas allá de esto y mirando el país desde mi punto de vista que soy una trabajadora, yo pregunto; en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, con errores y aciertos, si todo estuviera según los análisis y datos estadísticos que mostró el Sr. Martínez, ¿porqué estamos como estamos? Si ellos consideran que antes de ellos estaba todo mal y que en los 15 años han hecho maravillas, ¿porqué estamos sin seguridad, sin trabajo, con sueldos que no alcanzan para vivir, con mas personas en seguro de paro y mas personas con beneficios estatales obtenidos de los sueldos de los que trabajamos aún?, con impuestos hasta por respirar, con inspectores de transito que para generar su aguinaldo multan hasta por el hecho de conducir porque ya no saben que buscar para aplicar multas.



¡Perdón!, la gente uruguaya es pasiva y reacciona poco, pero esto es un chiste, si todo se hizo bien y aún mejor mi pregunta retórica vuelve a ser infantil; ¿porqué estamos así?