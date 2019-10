Debate, elecciones y comparaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi querido país, estoy viviendo en Valencia, España debido a la edad de mi madre y a que soy su única familia.



He sido Convencional del Partido Nacional del 2010 al 2014, he ejercido la Abogacía por 20 años y fui becada por la Unión Europea en el año 2012 para estudiar Políticas Públicas en Lisboa.



Sigo la vida política y social de mi querido Uruguay desde España, conozco gente de todos los Partidos Políticos y me hacen muchas consultas aquellos que podrán ir a votar.



El debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle fue un avance en el país para la ciudadanía ya que todos sabemos que no debatía el Gobierno por su soberbia y falta de justificación de su mala gestión.



Daniel Martínez no sólo demuestra que no tiene claras ideas respecto a lo que es gobernar , sino que sigue el Frente Amplio sin darle un rumbo (que es literalmente vital) para el Uruguay. Yo fui testigo, nadie me lo contó: desde el 2005 el país va en caída libre y no hay excusas. El Gobierno tuvo mayorías absolutas y no sólo no hizo sino que destruyó las Instituciones, la seguridad, la educación y quebró los fundamentos para el desarrollo de un país: la cohesión social.



Siempre se ha dicho que el Partido Nacional es un partido de elites. No hay políticos más cercanos a la ciudadanía, como ser Beatriz Argimón, Pablo Abdala, Pablo Iturralde, Javier García y muchos Intendentes blancos que tengo el gusto de conocer. Quienes hemos militado a corazón, como wilsonistas, sabemos que hay mucho más cercanía entre los dirigentes y la gente en el Partido Nacional. Luis Lacalle mencionó punto por punto lo que hay que hacer y cómo. Brillante su postura de estar él mismo dirigiendo las estrategias de seguridad y su evaluación, y de cómo actualmente el propio sistema asistencialista está generando mayor exclusión social lo que trae violencia doméstica, delincuencia y desesperación.



La educación pública, la UDELAR (según el ranking mundial ha bajado 12 escaños en calidad), los asentamientos y las bandas de delincuentes son temas nacionales impostergables. No puede compararse Uruguay con Estados de gran territorio, ni siquiera con España que sufre una crisis política que está destrozando lo social. Sí puede compararse con Portugal o Lituania, los que dadas las características de su territorio y posición estratégica han desplegado acciones eficaces contra la marginalidad y lograron la inclusión de sectores vulnerables.



¡Uruguay! No van más las ideologías, no van más las disciplinas partidarias y no van más las palabras sin hechos que pudieron ser y no fueron.



Luis Lacalle dijo en el debate: “capacidad de vida sostenible". Eso es clave para Uruguay y para lo personal: educación y salud integral, seguridad ciudadana y laboral. Y no olvidarse que los que estamos afuera forzosamente necesitamos un Uruguay presente, que apoye y que defienda al fallido "Departamento 20" que incumpliera el FA pero que estamos y queremos volver a la Patria para todos. Muchas gracias por vuestro tiempo.