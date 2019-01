Debajo del puente y descentralización

@|Es que si algo le faltaba a este tiempo tan trágico en estas zonas del país era la especie de “avalancha” que ha colapsado una estructura histórica, de esas que el gobierno ha defendido enfáticamente como el dique Mauá en la ciudad capitalina, pero esta vez las solicitudes con petición de soluciones han sido envestidas por negligencia.



Hacer bien las cosas en la administración pública comprende una correcta determinación de los fines como de los medios para alcanzarlo, unos y otros son correlativos, no así la solicitud de un pueblo y el accionar del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



El art. 50 de la Constitución enfatiza en la descentralización como motor del desarrollo y del bienestar general; desde el gobierno nacional se ha enviado modificaciones a la ley de descentralización y participación ciudadana desde la cual se aboga en la búsqueda de respuestas que la ciudadanía requiere de los tres niveles de gobierno. Hoy el país y una localidad dividida por el primer puente en Sudamérica a tracción humana, aquel que tiempo atrás celebrábamos, requieren de ellas pero por sobre todo de soluciones, que evidentemente no sanearán a cabalidad.



Las aguas no se dividieron como en el relato bíblico, pero sí lo padece una ciudad entera, y de hecho, la sociedad uruguaya toda ha padecido esta división a causa y como consecuencia de la falta de acciones del gobierno nacional que por otro lado busca lo que hace tiempo el departamento de Colonia y la ciudad de Carmelo pregona: respuestas.



Es que en nuestra sociedad las aguas no deben dividirse para la planificación y la cooperación de las políticas, sino pues todo lo contrario, solemos construir puentes o eso es lo que algunos pensamos.