Saber dar un paso al costado

@|Me hubiera gustado despedirlo de pie, me hubiera gustado agradecerle su impronta y su legado que trascendió el fútbol. Pero no pude. No puedo hacer valer mi respeto por encima de mi pena.



No se trata de cambiar por la falta de buenos resultados o la altivez en la orgullosa y adusta respuesta en las ruedas de prensa.



Se trata del fin de un proceso que en algún momento debía terminar más allá de su éxito o su fracaso.



El maestro dio a la selección uruguaya un perfil diferente que nos enorgulleció a cada uno de nosotros. “El camino es la recompensa”, nos conmovió y nos interpeló a todos. Pero, ¿hasta cuándo?



Creo que el agradecimiento es general, el aplauso también, pero es una pena que su salida no haya sido antes, cuando la unanimidad acerca de su actuación era su máximo triunfo.



El saber irse a tiempo es todo un arte.



¿Cuál es la razón por la cual un hombre se adhiere tan fuertemente a su silla o su puesto?



A pesar de desconocer la respuesta y de la tristeza en la mirada baja, un recuerdo enorme a quien, al pasar raya, debemos reconocer y agradecer por tantas alegrías, más allá de partidismos o divisas de cualquier tipo.