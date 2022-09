Daño a imagen de Uruguay. ¡Gracias Hagobian!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se otorgó el pasaporte al narcotraficante Marset se armó un lío bárbaro, la oposición puso el grito en el cielo por la imagen internacional de Uruguay.



En esa oportunidad era un trámite que no se podía negar con los datos a mano.



Ahora, en Ucrania, invadida por Rusia, están haciendo la misma estafa que hicieron con Crimea; hacen referéndums truchos para decir que esos territorios son de la Federación Rusa.



La posición de Uruguay al respecto es de una claridad meridiana y la expresó el Canciller en la ONU. Que Rusia termine las hostilidades y se retire del territorio ilegalmente invadido.



Pero resulta que un uruguayo, dirigente del Frente Amplio, va a Ucrania a “ver” cómo se lleva a cabo esa estafa.



Pregunto: ¿qué es más grave?



Ese sí es un daño importante a la imagen de Uruguay. Pese a que fue por cuenta propia no me vengan a decir que en el FA no estaban al tanto, ¡no nos chupamos el dedo!



Estamos en todas las noticias internacionales.



Fernando Pereira dice que “fue un error” y que va a “charlar con él”, pero el daño está hecho.



Y no venga a decir que no sabía que iría a Ucrania... Me acuerdo aquello de “no sea nabo...”.