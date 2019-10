¿Daniel Martínez es Ingeniero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Esta duda parece fuera de lugar, pero no lo es si profundizamos un poco. Porque tal vez tenga el título, pero hay un aspecto de su comportamiento que induce a pensar que no cree en el valor de la educación. Tal vez sea ingeniero, pero no valora el educar a otros como ingenieros o carpinteros o conductores.



Siendo Intendente de Montevideo implementó una gran y eficaz red de cámaras, radares, personal, etc. para controlar la velocidad. Muy efectiva para recaudar, los datos son públicos.



Ahora bien: antes de castigar ¿cuántas campañas de educación vial implementó? ¿Qué esfuerzo hizo por lograr que los conductores siempre conduzcan mejor por convicción y no por temor al pasar frente al radar? Es mucho más importante que todos conduzcamos bien siempre porque la mayoría de nuestros recorridos se hacen "fuera de controles".



Así como se puede aprender a ser ingeniero, se puede aprender a conducir con respeto y prudencia. ¡Y manejar despacio no es igual a manejar bien!



Daniel: ¿por qué no hizo ninguna campaña de educación vial? Falta de fondos no puede mencionar. Es porque no cree en la educación... o peor, cree pero no le importa porque el objetivo es otro. ¿Así va a mejorar al país? ¿Palo antes que enseñar?