¡Dale... denunciá!

@|Dicen que van a denunciar al gobierno uruguayo a la OIT por persecución sindical. Por disposición de los arts. 24 y 25 de la Constitución de la OIT; eso lo puede hacer el Pit Cnt y los gremios de la Educación. Eso sí… deberán probar que este gobierno está violando alguna norma internacional o principio básico.



Pero repasemos… Los conflictos vienen desde la administración frenteamplista anterior. No son nuevos. Allí fue donde las fuerzas represivas apalearon a docentes y estudiantes que hicieron una revuelta en la discusión de presupuesto en 2015. Hubo gente detenida y otros lastimados. No hubo denuncia a la OIT allí.



También en esa época el ex presidente Mujica declaró a la prensa “que hay que juntarse todo y hacer mierda a los gremios docentes” (textuales palabras). No hubo denuncia a la OIT allí tampoco.



¿Qué ha pasado de nuevo hoy? No mucho, y en todo caso cosas menos graves. A no olvidar que el signo de gobierno actual es menos funcional a los incisivos dirigentes gremiales de la educación. Y eso condiciona las respuestas.



El nuevo gobierno hereda una denuncia de violación al deber de no proselitismo consagrado en la Constitución de la República frente a una situación que no puede hacerse el distraído y la División Jurídica de la Educación se va a pronunciar seguramente en el sentido de destituir a 2 docentes que claramente violaron esa norma.



Por otra parte, se intenta desbaratar -a través de la denuncia del diputado Schipani -una corruptela que era práctica reiterada de solicitar licencias gremiales por fuera de las ya convenidas dejando a los alumnos sin clases y sin docentes. Y se tienen fundadas sospechas que hasta se usaban libretas de permiso “truchas” para lograr ese abuso. Todo esto puede derivar de comprobarse en un escándalo con derivaciones penales que mucho lamentamos.



El Pit Cnt quiere evitar ese trágico desenlace haciendo presión con la eventual denuncia a la OIT por persecución. Lo relatado por mi hasta el momento, no es persecución. Es poner la casa en orden.



Los sindicatos acaban de conseguir algo importante para ellos que es la victoria de sus listas más combativas para integrar el Codicen. Y esa alegría es compartida por todos nosotros, porque no hace otra cosa que confirmar que la LUC no ha quitado derechos para que los docentes integren los órganos de decisión en la educación con voz y con voto.



Esto es otra forma de desmentir que la LUC recorta derechos.



Es hora de entre todos enderezar una decadencia educativa que se acentuó en estos últimos 15 años de vida del país. No es aceptable ya más que haya tanto ausentismo docente, tanta politización, tanta deserción estudiantil y es hora de pensar en los gurises un poco más y menos en el poder.



Al Codicen le corresponde, en estas horas, entender también el mensaje de los gremios, en el sentido de mantener una política firme en el reencauce de la conducción educativa, pero no volar todos los puentes porque el gremio ha demostrado que si “los toreas demasiado”, lejos de dividirse se unen aún más.



En lo personal, creo que debe quedar claro que cada uno en su rol, es la forma de coexistir en un clima de respeto y proactividad. Pero en la duda y si no hay más remedio… no me temblaría la voz jamás al pedirle a las autoridades educativas… mano firme, respeto mutuo -si se puede- y pensar en lo único que importa a la hora de pasar raya: el Educando. ¡El resto que se maneje!