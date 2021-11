Y dale con el bloqueo...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A pesar de un nuevo atropello a la libertad de expresión del 15N en Cuba, en Uruguay el Pit-Cnt-FA sigue negando que se trata de una dictadura y culpa al “bloqueo” de su lamentable situación.



Discutir con la izquierda sobre estos temas es una tarea inútil. Cualquier intento de diálogo termina siendo la suma de dos monólogos.



Por este motivo y por respecto al lector voy a evitar esta controversia y, por ésta única oportunidad, voy a considerar que el gobierno de Cuba no es una dictadura y que, además es víctima de un bloqueo, para poder analizarlo desde su perspectiva.



De acuerdo con esto, lo primero que me viene a la mente es que, si a un país comunista anticapitalista lo bloquean desde ese régimen, debería festejarlo. Eureka, logramos sacarnos un capitalista de encima!!!



Pero entrando en el análisis y tomando en cuenta que hace 62 años que la dictadura de Cuba no sabe cómo superarlo, y se aferra al discurso de que el bloqueo es el problema que impide su desarrollo, me lleva a la siguiente reflexión.



Primero, que la ideología comunista no es auto sustentable, tal como quedó demostrado con la caída del muro de Berlín y, por último y aunque no les guste, es evidente que es un régimen totalmente capitalista dependiente.



Me queda claro que, mire por donde lo mire, mi conclusión es que el régimen Comunista sólo puede ofrecer miseria, injusticias, represión y un total atropello a las libertades personales.



SOS Cuba!!!