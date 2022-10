Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Supongo que, al igual que a muchos conciudadanos, el episodio del jefe de custodia del Presidente Lacalle Pou cayó mal. Lo voté y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero este suceso no lo favorece.



Me gustó que reaccionó muy bien, como suele hacerlo.



Pero quiero destacar algo muy positivo que quedó evidenciado “gracias” a este hecho.



El Presidente se enteró de la situación en forma simultánea al arresto del involucrado.



Como correspondía, al ser bastante obvio que no representaba ningún peligro para el Presidente o su familia, que mereciese alertarlo.



Es decir, quedó claramente evidenciado que en Uruguay el Poder Judicial es un poder independiente, mal que le pese a nuestro ex presidente Mujica, que consideraba debería estar subordinado a la política.



Algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, más cuando vemos lo que pasa por los alrededores.