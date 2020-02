Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hemos visto como se dice que la LUC es antidemocrática porque el tiempo para considerarla es demasiado corto para su contenido.



Lo que me llamó la atención fue el tiempo. 90 días a contar desde su presentación en la primer cámara en la que se la introduzca con plazos para ésta y la otra cámara y hasta para su regreso a la primera si la anterior corrigió partes o todo su contenido.



Si consideramos que el borrador está al alcance de todo quien quisiera verla desde el 22 de enero, ese plazo se estira considerablemente. Más de 35 días.



Pero otra cosa me llamó la atención. ¿Cuánto tiempo tiene el Parlamento para considerar el Presupuesto que regirá los siguientes 5 años? Pues iguales 90 días!!! ¿Y la rendición de cuentas que se presenta todos los años? También 90 días!!!



¡Estamos viviendo en forma antidemocrática desde hace infinidad de años! ¡La ley donde se expresa y financia un período de gobierno lleva el mismo tiempo de consideración de la LUC! Peor aún, porque no tiene los 35 días extra que se da en ésta!!!



Hay algo que no cierra. Un período mayor y una crítica tan dura.

¿No será que algunos no quieren que cambien aquellas cosas que se comprometieron en la campaña reciente? O sea, ¿que no se cumplan los objetivos propuestos?



Me parece que los cucos de antes ahora se transforman en realidades que cambian cosas para que todo no siga como estaba. Y que estaba mal... seguridad, educación, empleo, déficit fiscal, vivienda. O para decirlo en serio: hay cuentas que no se quieren pagar.



Algunos olvidan que el 61% es más que el 39%. Claro, ¡no aprobaron matemáticas!