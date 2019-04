Cuota de servicio fúnebre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Creo que todas las mutualistas tiene cobertura de servicio fúnebre, mediante un pago extra, que va por fuera de la cuota mutual e incluso se paga por separado.



Tengo la certeza de dos: Círculo Católico y La Española, en las cuales no hay semejanza alguna, y paso a detallar:



Círculo Católico cobra $ 236,70 IVA incluido por mes, y lo cobra como corresponde: mes a mes. La Española cobra la suma de $ 331,50 (¿será mejor el féretro o más lustrado?) pero lo peor es que no lo cobra mes a mes, cobra seis mese por adelantado, que hacen un total de $ 1989. No debe estar permitido cobrar así, pues lo harían los demás, o los otro son ingenuos. Y si La Española tiene unos 200.000 socios que solo el 25% tenga cobertura son 50.000 (socios) por $ 271,70 (el monto) hace un total de ingresos líquidos por adelantado para La Española $ 13:585.000. Ni hablar si la cobertura fuera para la mitad de los socios, entonces el ingreso sería de $27:170.000. Lindos ingresos ¿no?



Pregunto, ¿esto es legal? Y lo último, ¿quién ordena esta manera de cobro? ¿El tesorero, el contador, el presidente? Y en caso contrario, están en conocimiento de este proceder que les origina muchísimo dinero. Si la persona muere en enero o febrero, hacen caja neta con los otros meses, ¿o le devuelven el importe a la familia? ¿Verdad que no? Queda en las arcas.