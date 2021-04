Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace ya mucho tiempo que el gobierno nacional viene soportando impertinencias y berrinches de dirigentes de la oposición. Las críticas constructivas siempre son saludables en una democracia.



Lo que sí no es saludable fue la embestida de algunos dirigentes del F.A. contra el Presidente, el de todos, por la Cumbre del Mercosur.



Allí, nuestro Presidente solicitó que el organismo fuera más flexible y eso bastó para que el presidente argentino se despachara contra el uruguayo.



Pero lo triste del caso no fue eso, sino el apoyo a Fernández y por consiguiente la condena a Lacalle, por parte de dirigentes del F.A.



Este hecho demuestra un servilismo ideológico que no está bueno.

Lo lindo del caso, es que el pedido que hizo el Presidente Lacalle lo hicieron antes el Dr. Vázquez y el “filósofo” Mujica y Uds. "mutis por el foro".



Por favor dirigentes, no caigan tan bajo, no se puede ser tan servil defendiendo intereses foráneos. De seguir así, en el futuro se acordarán de Uds. como una pesadilla.