La culpa es ajena

@|El presidente argentino viene bancando desde hace un año que para pegarle, lo comparen con Lacalle Pou.



Desde el inicio. Con el cambio de gobierno compararon la cordialidad y republicanismo de nuestro Presidente con el desprecio de la vice argentina hacia Macri. Luego, en la gira mediática (lo de Canosa fue escandaloso) se asombraban de un político que no se dedicaba a echar la culpa a los anteriores gobiernos, ni a demonizar al rival.



Con la pandemia ni hablar. Hartos de cuarentenas inútiles miraban con envidia la libertad que teníamos en Uruguay. Las cifras de infectados y muertos no se podían comparar.



Con la vacunación VIP argentina, fue el colmo. El rencor subió por haberse creído que ellos fueron los primeros que tenían la vacuna, cuando en realidad habían recibido algunas muestras médicas. Y lo descargaron con su Presidente. Uruguay los había alcanzado en vacunaciones en una semana y seguíamos de largo!!!



En ese estado anímico y en el mayor momento de impopularidad, y teniendo que anunciar una nueva cuarentena, el Sr. Fernández tuvo que escuchar le dijeran en la cara algo obvio; era demasiado. También necesitaba un conflicto. No sólo hubo cansancio de perder en la comparación; hubo cierto método Galtieri. Encontrar un enemigo externo era fundamental. No tiene credibilidad como para que le funcione. Ya lo verán en unas semanas.



Fue muy sabio no retrucarle. Se cae de maduro.