Cuidemos las ruedas

@|En el programa del pasado 21/11 de “Santo y Seña” de canal 4, en forma ingeniosa recrearon una especie de debate con respecto a la LUC, en la cual se esgrimieron argumentos fundados desde ambas partes.



No obstante, me gustaría resaltar una afirmación que el senador Sánchez dijo “al pasar” y que, por este motivo, pudo haber sido inadvertido.



Mencionó: “La LUC seguirá vigente si gana el sí, porque la LUC tiene 476 artículos y sólo se están cuestionando 135 artículos…”.



Es obvio que esto busca minimizar la importancia de los efectos que causaría la eliminación de los mismos.



Veamos, no es igual si alguien le quita los espejos de su auto a que si le sacan las cuatro ruedas.



En ambos casos se trata de unos “pocos elementos” de los cientos que conforman su vehículo, sin embargo, en la primera situación tomando las precauciones y con cierto riesgo, usted podría llegar a destino porque el auto sigue funcionando, pero es claro que en la segunda hipótesis esto sería imposible.



Esta metáfora es para dejar en claro que el Pit-Cnt-FA va directo a las “ruedas”, porque no por casualidad en los 135 artículos están incluidos los temas en donde el FA “invirtió” más fondos públicos y obtuvo los más desastrosos resultados, como ser en seguridad, educación, regla fiscal, etc. Y les es imprescindible que este gobierno no los mejore, porque esto, les restaría fuertemente la chance de volver al poder.