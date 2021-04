A los que no se cuidan...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A los que hablan de gripecita, a los que no se vacunan, a los que se aglomeran en fiestas o en cualquier lado, etc.:



Cualquiera de Uds. puede tener un ACV, un infarto, un accidente o contagiarse de Covid- 19 que requiera traslado, atención, internación común o en CTI.



Lamentablemente, por su falta de responsabilidad, lo que Uds. no respetan o llaman "gripecita", enfermará a los médicos, enfermeros y a mucho personal de la Salud y faltará gente para atenderlos. También enfermará a mucha gente y ocuparán todas las camas de CTI.



Uds. y muchos de los que nos cuidamos y somos responsables, podemos morir en casa, en la calle, etc. porque gracias a Uds. no habrá personal de Salud, ni lugar donde atenderse. No culpen a nadie, Uds. son los únicos culpables.



Tú sos uno de ellos. Mírate al espejo y preguntate: “¿Qué estoy haciendo?” “¿Qué le estoy haciendo a esa gente, a mi familia, a mis abuelos, a mis padres, a mis hijos y a mi mismo?”. ¿No te parece que es hora de ser responsable? Esto es muy serio, ¡entendelo de una vez!



Cuida mi vida. Yo cuido la tuya. Gracias.