Cuidados paliativos

@|De acuerdo a las declaraciones del Ministro sobre la delincuencia, es lo que nos queda.



El título significa: si no se combatió el tumor (llámese delincuencia), ahora está la metástasis, que salieron a combatir; lo que tendrían que haber hecho hace por lo menos diez años.



Con los aparatosos operativos, uno a una cuadra de la casa de gobierno, donde se vendían drogas desde hace mucho tiempo, parecería que las próximas elecciones obligan a demostrar que se está trabajando.



A mi se me enseñó que lo peor que se puede hacer es explicar los errores, sobre todo si son importantes. Lo aprendió el ex Vicepresidente que desapareció y ya nadie se acuerda de él.



La mente humana está preparada para olvidar, porque la aparición de hechos constantemente son imposibles de acumular.



Pero ahora viene una decisión importante, las elecciones, en las cuales se debe recordar lo sucedido.



Vienen tiempos difíciles y los votos decidirán nuestro futuro y el de nuestros hijos.