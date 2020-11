Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si en algo estamos todos de acuerdo, es que aún se sabe poco sobre el Covid-19.



Dentro de las pocas certezas que se tienen, se afirma que sus síntomas son similares al del virus de la influenza y si bien su poder letal es menor por persona afectada, su velocidad de contagio lo supera ampliamente.



Donde existe una cierta dualidad, es si debemos considerarlo como un virus estacional.



Las opiniones son encontradas, a tal punto, que en un programa matinal escuché a un Infectológo afirmar que los rebrotes en Europa se están generando por la llegada del otoño.



Creo que esta confusión se debe a los siguientes factores:

A.- Que su aparición se dio en la estación invernal de China.

B.- Que su desarrollo en Europa y América del Sur también se registró principalmente dentro del otoño-invierno.

C.- Y como ya lo mencioné, su similitud con la gripe, que es estacional.



A mi modesto entender y sin ningún rigor científico, pienso que esto es una falacia y para ello, tomo como prueba el caso de EE.UU.



Éste es actualmente el país con la mayor cantidad de infectados y fallecimientos a causa de esta pandemia.



Si bien su primer contagio se dio en el invierno con un caso proveniente desde el exterior, según los gráficos que podemos ver, queda claro que su desarrollo exponencial se da a partir de la primavera (mes de marzo), llegando a su máximos valores en pleno verano.



Creo que esta prueba es contundente y no deja dudas al respecto. Estamos ante un virus permanente.



Por esto, pienso que se debería recalcar sobre este tema hasta el hartazgo, porque con esta ambivalencia conceptual, se está generando una reducción de la percepción de riesgo por parte de la población. Lo podemos apreciar a diario en el comportamiento de la gente en las calles, algunos comercios, etc.



Con la llegada de la primavera y en vista al verano, muchos ciudadanos consideran que se pueden abandonar todas las precauciones aconsejadas, y que llegó el momento de los encuentros, abrazos, cantos, manifestaciones, fiestas y esto, va a echar por tierra todo lo logrado hasta el momento.



¡Cuidado, nos jugamos mucho en esto!