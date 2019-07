¡Cuidado, pozo en esquina!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta carta es para prevenir a las personas que pasen por Avenida Brasil y Santiago Vázquez. Hacia arriba, a mano izquierda hay un pozo en la esquina en el cual se ha caído mas de una persona. En mi caso particular, me saqué un hombro de lugar y debido a esto se me rompió un hueso, dos meses de quietud (tengo solo un brazo útil) más la fisioterapia y no digo nada de los dolores brutales.



Sé de otra persona que se cayó en el mismo pozo, pero con suerte cayó parada y sólo se hizo unos raspones.



Yo además tengo un ojo como si me hubiesen dado una trompada.



¡Así que ojo que ese lugar puede llegar a ser un arma mortal! ¡Están prevenidos!