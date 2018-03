No es cuestión de clases

@| El comunicado del SUTCRA del miércoles 14 denota un gran desconocimiento de la situación del transporte de carga. A los empresarios del transporte no les cierran los números como tampoco al grueso del sector agropecuario. Es por ello que los “autoconvocados” se movilizan en reclamo de una mejora de su situación de trabajo. A mi parecer el SUTCRA está escupiendo para arriba. El reclamo que se hace viene de todo tipo de empresas, familiares, chicas, medianas y grandes. Si a las “patronales”, como ellos refieren en el comunicado, les va mal, tengan por seguro que a los empleados de esas “patronales” a la larga o a la corta les ira mal también. Por tanto esto no es un problema de “Clase”, es un problema del país. Su tarea solidaria debiera ser para con “todos”, dado que si entre “todos” no peleamos unidos por nuestro Uruguay, difícilmente salgamos adelante.



Me recuerda a un dialogo que mantuve tiempo atrás con algunos de los sindicalistas del SUNCA de Mercedes en el momento que realizaban reclamos sin sentido y excesivos. En aquel tiempo les dije que si exigían más de lo razonable, las personas que tuvieran que construir no lo harían o pasarían a sistemas constructivos con menor mano de obra. A los hechos me remito... Esto les cabe a ellos también.



Los reclamos se están dando porque los números no cierran. Menos aún con la tremenda seca que el país está sufriendo. ¡Habrá mucho menos que transportar!



¿Qué es lo que están viendo los miembros del SUTCRA?