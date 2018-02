Vamos cuesta abajo

Futuro político



Estimados lectores, pasa el tiempo y la salida elegante para el Frente Amplio no aparece, no tiene candidatos aceptados por las mayorías del FA, Martínez tendrá que demostrar inocencia en el caso Ancap, otros ya biológicamente no pueden y Orsi aparece como una lucecita muy tenue pero lucecita al fin para el 32% de la población según las encuestas.



Si el FA cuando era oposición hubiera tenido la papa, la oportunidad, el cachón que tuvieron Blancos y Colorados en estos últimos años -Ancap, Pluna, regasificadora, Sendic, aumento a Ministros olvidando a la SCJ, suba alocada de tarifas, combustibles, comida, ropa-, el FA sería gobierno desde 1990. Fiel al estilo tupamaro y comunista el FA sería oposición brutal y permanente las 24 horas del día, sin importar día o mes, feriados, enero, etc., sería oposición de verdad. Hoy la oposición es muy tibia, increíblemente tibia, cuando los que abandonamos el FA y otros pedimos a gritos más oposición. El apellido hace que cuando Bordaberry denuncia algo, el FA de inmediato lo descalifica, personalmente pienso que Bordaberry es junto con el 68% que no apoya al FA según las encuestas, lo que mas preocupa al FA.



El pueblo (68%) ya no soporta que nuestra Vicepresidente nos de cátedra de ética, yo no sé si pagó o no por los delitos que cometió, pero el 68% no la escucha, no escuha a Charles Carrera que no sabemos quien es, no apoya a Carámbula, que aparece como salvador de ASSE, y cuando fue intendente, muchos de sus familiares trabajaron para la Comuna Canaria. En fin, cuesta abajo, el FA no tiene candidatos, la oposición tampoco- Qué va a pasar en éste mi querido y mas grande país del mundo, ya que es el mío, de mi familia, mis amigos y todos los que conozco y también a quienes no conozco ya que en éste país hay gente muy valiosa, aunque estén olvidados.



¿Quién puede responder?



Es difícil no perder las esperanzas.