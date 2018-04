@|Este año y cada año, aumenta el atraso de la vacunación de la gripe con el cuento chino de las sepas. Todos los años, me engripo una dos veces por el atraso de la vacunación y eso que la pago. Las vacunas gratis por el tema de la cadena de frío no me funcionan.



Pero como el FA iguala para abajo, no la pueden dar los prestadores de servicio privado, sino se comienza junto con la vacuna gratis. Algo sin sentido esperar, y esto demuestra la poca libertad que tenemos con el FA.

Espero que alguien con pienso tome medidas y libere la vacunación privada.