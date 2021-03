Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si por algo se distinguió un ex director del Banco Central fue por los pronósticos que efectuó y en un 99.9% no se cumplieron.



Hasta ahora, las dudas eran la capacidad para efectuarlas, pero ahora se suma otra gran duda por tantos errores sucesivos, cómo se lleva con las cuentas que realiza.



El pedido del famoso 31 de marzo pasado, marcaba un "salario de emergencia" por un máximo de seis meses. El cálculo era para unas 300.000 personas (nunca se habló de familias) y según los proponentes significaba algo así como a US$ 300 por cabeza y por mes. Si la cuenta da, son 90.000.000 de dólares al mes. Eso arroja 540.000.000 de dólares en 6 meses. Al extenderse la pandemia, estaríamos hoy en los 1.080.000.000 de dólares por 6 meses más.



Y todo eso sin recaudar un solo peso por cargas sociales, tarifas de UTE y OSE y hasta aportando un subsidio que no se sabe el monto por no desalojar y pagar alquileres impagos.



Sin olvidar la cuarentena, o sea cero actividad económica y por tanto cero recaudación. Calculando por lo bajo, estaríamos hablando de una suma similar al "salario de emergencia" o sea andamos por lo 2.160.000.000. Estamos hablando de 4 puntos del PBI hasta 4.5. Casi el déficit fiscal con el que el FA fue despedido del gobierno. O sea, estaríamos encima del 10% del déficit y con mucha menor recaudación, o sea un agujero más grande, casi en el 11%.



Pues estas cuentas al citado ex director del Central le dan menos del 2.5...

Con razón lo del déficit dejado de regalo.. ¡las cuentas, mis amigos, las cuentas!



Ahora todo se entiende. Y alarma lo que pudo pasar si se hubiera seguido por ese camino... gastar, gastar, gastar, pedir, pedir, pedir. ¡Y Juan Pueblo paga! Unos genios, ¿no le parece?