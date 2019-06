Cuentas Brou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tenía una cuenta a plazo fijo en el Brou. La cerré en fecha y retiré todo el dinero.



Me quedó una cuenta, caja de ahorro, mediante la cual me deposita el BPS la jubilación.



Pues resulta que a los días, cuando voy a cobrar mi jubilación me encuentro que el Brou me había descontado $900, sin permiso. Cuando reclamé me dijeron que se debía a la “ley de inclusión financiera”, por haber cerrado la cuenta a plazo fijo (en ningún momento cuando la cerré me advirtieron que debía nada).



¿Cómo es posible que el Brou meta la mano en mi jubilación sin mi permiso?



¡Es inadmisible!



¡Espero una explicación de parte de las autoridades del Banco País!