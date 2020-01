Cubanos patoteados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| ¿Y eso cómo se explica? ¿Quién defiende una idea o una convicción cercenando el derecho a libertad de expresión y pensamiento de otro? ¿Quién ataca de manera patotera a manifestantes no violentos? ¿Acaso las marchas, protestas, carteles y repudio a gobiernos extranjeros es exclusividad de un grupo o sector político? Esto es lo que siempre hay que criticar, la demagogia e hipocresía discursiva de un sector que habla de libertades que no permite a otros tener.



La dictadura ideológica (lo mismo hicieron con la diáspora venezolana cuando marcharon contra el régimen de Maduro) y la policía del pensamiento de fanatismos negadores de realidad.



Esta gente que habla de derechos y dictaduras los niega y apoya, según afinidad político- partidaria, con pensamiento ya cuasi sectario.



Esto es lo que se debe repudiar, el patoterismo, la violencia y agresión al que piensa distinto, en defensa de personajes nefastos, negando actos de corrupción, violación de derechos humanos, gobiernos con presos políticos.



Estos son los que apoyan gobiernos que no permiten sindicatos, que niegan elecciones según conveniencia, que apoyan grupos paramilitares, que prescriben candidatos de la oposición, y que apoyan políticos asquerosamente enriquecidos que hablan de pobreza.



Una lástima que estas cosas sucedan en un país democrático y republicano (separación de poderes, lo que no existe en los países que estos impresentables defienden).



No hay manera de justificarlo, salvo, se sea un dogmático con ceguera ideológica.