Cuba - 11 de Julio

Consciente de que las noticias se atropellan entre sí, y se roban el protagonismo en un abrir y cerrar de ojos, hay problemas que siguen latentes y los dejamos de atender.



Es por eso que, pasado un año de este hecho, quiero traerlo de nuevo a la palestra.



El 11 de julio de 2021, un país entero, harto de soportar un régimen totalitario que los oprime, tortura y no da indicios de otorgar la libertad que por derecho les corresponde, salió pacíficamente a reclamar. Fue tan impresionante la gesta popular y ante el temor que generó su magnitud, la dictadura salió brutalmente a reprimirla.



Como consecuencia, dejó a cientos de cubanos con penas que van desde 6 a 30 años de prisión efectiva. ¡Un cruel atentado de lesa humanidad totalmente abusivo y aterrador!



Ensordece el silencio de la izquierda y del INDDHH uruguayo, ante estos atropellos. Es evidente que se ven reflejados en esta dictadura, por lo que uno se pregunta: ¿será éste el régimen que quieren para los uruguayos?

Pero bueno, dejemos de lado la patética mirada hemipléjica de quienes admiran los regímenes totalitarios y vayamos al tema central.



Desde 1959 que Cuba ha sido nuestro “muro de Berlín”, y su continua injerencia en toda América nos interpela sobre qué estamos haciendo al respecto. Abruma la desidia continental con la que hemos tratado el tema, mientras ellos destruyen nuestras democracias.



Primero desde Cuba nos impusieron el terrorismo que nos dejó bajo una dictadura militar generalizada; después, disfrazados de progresismo, populismo o socialismo del siglo XXI, da lo mismo, y con la generación del Foro de San Pablo, han ido destruyendo las bases, los principios y los valores que son los pilares de nuestra democracia. Se han infiltrado en todas nuestras organizaciones y están detrás de las manifestaciones violentas, con el único objetivo que es obtener el poder absoluto.



Y América nada. Sólo con un buen cachetazo que nuestro Presidente le propinó al dictador Díaz Canel, no alcanza. Tenemos que ser más proactivos. Urge un apoyo más participativo para recuperar al pueblo cubano a que se sume a las naciones democráticas.



Ya son 63 años que este pueblo soporta estoico este atropello y ya no resiste más. No se merecen este castigo y como americanos no lo deberíamos permitir.



Por su libertad y por todos nosotros, debemos ser conscientes que mientras Cuba no sea libre, América seguirá atada.