@|Los dichos del diputado Núñez acerca del levantamiento y manifestaciones populares en Cuba, merecen la más absoluta condena y mayor rechazo por faltar a la verdad histórica y por ofender gratuitamente a nuestro Presidente, electo democráticamente por el voto popular; en contraposición a un Partido Comunista único que gobierna en la isla, ¡hace ya más de 60 años!



Hay gente que nació y murió en ese país sin conocer otra realidad, condenados a la pobreza material, espiritual y cultural vitalicia; ¿no sea que vaya a pensar distinto? Una vida paria y ¿por qué? Por aquellos que, como Núñez, apoyan este tipo de delirios para beneficio de la cúpula de gobierno y sus alcahuetes que no padecen las miserias, ni hacen colas al sol para abastecerse de lo imprescindible para subsistir.



Una dictadura que generó miles de exiliados, que huyen como sea para lograr una vida mejor.



Este señor que, por lo visto, no sabe nada de Historia Nacional, inventa golpes que no existieron en fechas absurdas (¿1964?) y omite apoyos explícitos de su Partido Comunista al inicio de la última dictadura que padeció nuestro país (ellos también la padecieron). Este señor fue el que apareció con la bandera cubana el primer día que le tocó asumir una banca en la Cámara de Diputados. Ni siquiera respeta la honorable Cámara de Representantes que él mismo integra.



Y ahora que el pueblo cubano se anima, otra vez, a manifestarse por libertad, sale este señor, representante del comunismo vernáculo, a defender la dictadura que somete a ese pueblo. Poco le debe importar el pueblo...