Cuartelillo de Bomberos en Colón

@|Cualquier ciudadano que viva o circule por la zona de Colón y adyacencias, puede percibir que además de comercios, viviendas, centros de estudios, fábricas, centros de asistencia médica, entre otros, existe un constante crecimiento en la instalación de pequeñas y grandes empresas de diferentes rubros, como también la construcción de complejos habitacionales; lo que significa, sin dudas, un crecimiento exponencial de riesgos muy importantes en todos los aspectos.



Dentro de los riesgos existentes por la vasta zona, también se deben considerar los incendios en terrenos baldíos, en campos y montes, como también accidentes de tránsito en zona urbana, suburbana y rural por el alto tránsito ante la existencia de la Ruta 5 y Perimetral 102.



Actualmente, los servicios de emergencia de bomberos más cercanos para atender el barrio de Colón están ubicados en Casavalle, Belvedere y Las Piedras, en virtud de que fue retirado el Destacamento que estaba instalado en el predio de la Aviación Civil de Melilla, hace varios años.



Cuando ocurre un siniestro, ya sea un incendio, un accidente de tránsito, explosión, derrumbe, entre otros, cada minuto vale oro, porque cuanto antes arribe al lugar el servicio de emergencia se puede salvar vidas y bienes materiales, como también evitar mayores consecuencias. Cabe destacar, que los mismos pueden ocurrir a cualquier hora en cualquier lugar, no hace diferencia de clase social y económica y todas las personas son potenciales víctimas.



Con el actual crecimiento demográfico, la distancia, los diferentes problemas de tránsito, además de otros obstáculos que deben sortear los Bomberos para llegar al lugar de la emergencia, hace necesario cada vez más la imperiosa instalación de un Destacamento de Bomberos en el barrio Colón. Si bien el mismo no dará una exclusividad del servicio para el barrio, ya que atenderá las emergencias que surjan en otras zonas aledañas, permitirá contar con una respuesta más rápida, con mayores recursos humanos y materiales.



Preocupa que haya empresas importantes instaladas desde hace muchos años y otras que están en vías de construcción, conformando un polo industrial, todas con carga de fuego importante, y que no haya un servicio de bomberos para atender cualquier tipo de emergencia que pueda originarse y que, por ende, puede resultar con consecuencias imprevisibles.



Lamentablemente, no todos los ciudadanos le damos la debida importancia y tenemos la misma preocupación, y casi todos se acuerdan de Bomberos cuando hay una emergencia, cuando hay vidas en peligro y pérdidas materiales, y se reclama que su respuesta sea inmediata.



Desde mediados del año 2020, Club Rotary Colón conjuntamente con Autoridades de Bomberos, vienen trabajando con la intención de instalar el servicio de referencia. Se logró conseguir un local en el predio del MTOP situado en la Avda. Garzón, contiguo a la Terminal de Colón, contando con el aval del Ministerio del Interior y Arquitectos de Bomberos. Luego de hacer gestiones ante el Departamento de Movilidad de la IMM, se inició el 1° de octubre de ese año, el trámite necesario ante el CCZ N° 12, Municipio G, para que autorice la salida de los vehículos de emergencia hacia la Terminal y viceversa. Estamos esperando ansiosos que finalice el trámite por parte de las autoridades, otorgando el permiso. Y para ello, apelamos a la sensibilidad de las mismas para poder continuar y concretar el tan anhelado proyecto que, sin dudas, beneficiará a todos los habitantes del barrio Colón y zonas adyacentes.