@|¿Inconsciencia o maldad?



¿Por qué los argentinos que vienen a Punta del Este, donde vivo, no hacen la cuarentena?



¡No usan tapabocas! ¡Se resisten a cumplir con los protocolos! Los gerentes de los supermercados los tienen que echar porque no acatan las reglas.



Vienen porque tienen propiedades, ¡pero no hacen cuarentena!



¡Deberíamos obligarlos a retirarse a su país! ¡No apruebo lo que hacen! ¡No respetan!