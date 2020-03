Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos comprobando en estos días, que se confunde el significado de “cuarentena” con el de “confinamiento”, a raíz de la epidemia de covid-19.

Ello puede causar daño, pues mientras la “cuarentena” se aplica a quienes No están confirmados como víctimas de la infección, para evitar su contagio, el “confinamiento” se aplica a quienes están ya confirmados como infectados, o tengan alta probabilidad de estarlo.



Dado que la salud más vulnerable a contraer esta virosis son las personas mayores, la confusión anotada podría en ella causar un daño más grave que el que se pretende prevenir, pues es por todos reconocido y aceptado el daño que supone a una persona mayor, confinarle a la inmovilidad y al aislamiento social. El daño sería sobre todo injustificado y absurdo, si estas personas no presentan síntoma alguno, ni tuvieron contacto con personas con infección confirmada, o que proceden de zonas con un foco epidémico.

El peligro de tomar este tipo de medidas es que ya está comprobado que las personas mayores envejecen más rápido y enferman más, cuando se les priva de todo contacto social; cuando se le somete a un encierro que les impide caminar, respirar aire libre y tomar sol, aunque más no sea para proveerse a sí mismas de alimentos y medicamentos.



Algo bien distinto, en esa “cuarentena general” que se plantea, es prohibir concentraciones de gente, como por ejemplo en locales públicos o privados, o en eventos feriales (como el de Tristán Narvaja), donde no es posible mantener un metro de separación entre personas. Allí es posible que un portador sano se transforme en contagiante…, sólo por un problema estadístico del número de personas y por su concentración.



Quiero insistir en el daño que causaría, sobre todo en los adultos mayores esa “cuarentena obligatoria”, confundida con un “confinamiento obligatorio”. Sobre todo en los ancianos sanos, causaría una intolerable e injustificada claustrofobia, con un estrés, que debilitaría su sistema inmunitario para el covit-19…, o para cualquier otra infección. Ello se agravaría más en los ancianos, que no cuentan con hijos o hermanos disponibles. Así se les privaría incluso de los derechos humanos reconocidos a los recluidos en la cárcel, a quienes se les permite contacto con visitantes, o con el mundo exterior (como actualmente), no privándoles del trato con familiares, ni considerándolos en “cuarentena obligatoria”.