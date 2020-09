¡Cuánto aspaviento!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Capaz que el vocablo no lo conoce el senador Olesker, es "demostración excesiva o exagerada de sensaciones o sentimientos".



Está indignado porque se hace el evento de la Rural del Prado; lo que demuestra la antipatía que le tiene a los productores rurales que mejoran las razas de crianza, que luego son usadas para producción.



Hace un pedido de informes sobre la Expo Prado; asume muchas cosas convencido de que la gente del campo quiere hacerle daño a Doña María y a Don José.



Habla de los teatros, de los cines, del fútbol, pero no se da cuenta que sin el agro estaríamos cazando con arco y prendiendo fuego con pedernal.



Seguro que usted está asesorado por la comisión de notables que armó el ex presidente Vázquez... ¿o no armó nada?



No pide informes al Pit Cnt de las aglomeraciones que ha convocado; no pide informes de la habilitación de 18 de Julio peatonal, ni de la rambla peatonal, ni de la situación del transporte. Pero sí pide informes de una actividad al aire libre.



Senador Olesker, usted está viejo, no de edad, de pensamiento; el mundo sigue dando vueltas y el socialismo que usted sueña está extinto, entérese de una vez, lea, hay que actualizarse.