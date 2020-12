Cruce peligroso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hablo del cruce de las Avenidas Carlos Ma. Ramírez y Dr. Santín C. Rossi, en la zona del Cerro. Me propuse pedir semáforos, así que recurrí a la IMM.

Primero, por la vía del Buzón Ciudadano y me respondieron: "Se abrió expediente". Y luego me dirigí al Dpto. de Ingeniería de Tránsito y de allí se generó "otro un nuevo expediente"; y me comunicaron que el lugar tiene un proyecto de Señalización a la espera de presupuesto.



Entonces, les sugiero la colocación de “lomos de burro” o lo que sea para atenuar el tránsito y evitar un accidente.



Me informaron que por esa solicitud debía ir a "Señalamiento de Tránsito", y fue así que se creó un tercer y nuevo expediente. Me informaron de esta sección que está en estudio.



Ya van 2 meses, y nada ha ocurrido.Tal vez si ocurre un accidente con fallecidos, recién ahí se tomen medidas..



Por ahora, hemos tenido suerte...