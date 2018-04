Cruce infernal

@|Desde hace mucho tiempo, me pregunto: ¿qué es necesario para que la Intendencia de Montevideo considere la colocación de semáforos en el cruce de la calle Ricaldoni a la altura de la fuente del Parque de los Aliados o Parque Batlle?



La misma pregunta se deben hacer los automovilistas y peatones que por allí circulan día a día. Primero era un tema de horas o de días, ahora se ha transformado en un tema de todos los días y todas las horas.



Es difícil de entender cómo cualquier día y ya no hablo de viernes en hora pico, se puede demorar más de 20 minutos para llegar desde El Obelisco a la Fuente e ingresar a Ricaldoni con autos detenidos en las aceras (lo que reduce también el tránsito), con ómnibus de gran porte (en gran cantidad) desviados de sus rutas habituales producto de las obras en la zona de Tres Cruces, autos, camiones y demás…



Más incomprensible es aún que con la cantidad de inspectores que tiene la Intendencia, no haya un grupo de ellos dirigiendo un tránsito al que confluyen vehículos que vienen del Parque (de la zona de la Pista de Atletismo), de Avda. Italia, del Obelisco y desde Ricaldoni hacia Avda. Italia. Allí están permitidos los cruces y doblar en cualquiera de los sentidos existentes, lo que genera un caos sostenido o algún accidente, cuando no una tarea de imposición de la fuerza o la viveza criolla; allí se producen frenadas, alcances y accidentes de diversa índole cada día y a cada hora y no quiero ni pensar que un transeúnte decida cruzar por esa zona o que intente cruzar en el uso de la zona de deportes que tienen los canteros centrales. Con las cifras inmensas manejadas en los famosos corredores (Garzón, Gral. Flores y demás) y que lamentablemente ahora están siendo revisados, no hay nadie que considere que ese cruce merece una instalación de semáforos a la brevedad…



Deben de existir varias decenas de cruces en Montevideo menos peligrosos que el referido y que tienen semáforos, lo cual me parece muy bien, pero creo, modestamente, que éste es un lugar que hace tiempo se ha ganado la instalación de semáforos y el acondicionamiento de circulación en el citado cruce, tanto que si llegaran a usar un dron aéreo sería digno de mirar y ver cómo transcurre momento a momento ese caos y embotellamiento olvidado por la Intendencia de Montevideo.



Finalmente, no creo que esta solicitud figure en ninguna obra elegida por el municipio correspondiente, ya que la misma no tiene tantos votos de la gente porque los que por allí pasamos en miles por día, pertenecemos a otros barrios y cuando votamos lo hacemos por obras de nuestro municipio y nunca por una obra en un municipio de paso.



Ojalá el Sr. Intendente en su recorrido en bicicleta, intente un día a las 18 hs, atravesar esa vía de salida y viva esto que miles vivimos día a día…