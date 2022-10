Críticas a todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A los 5 minutos de algún acto, de alguna palabra o declaración del gobierno, enseguida salen a los medios uno, dos o tres dirigentes frenteamplistas a criticar.



Eso no es como le llaman ellos “oposición responsable”, sino que es “oposición insoportable”.



Es alarmante, es su esencia, su modo de existir.



Hay senadores, diputados, etc. que parece que no trabajan, que están ociosos y no hacen otra cosa en todo el día que estar atentos y agazapados para criticar. Habla muy mal de ellos esta situación, y todo este ejercicio de palabrerío repetitivo político partidario prefabricado.



Pero cuidado, a ellos no se los puede criticar.

Cayeron a un pozo oscuro sin retorno.



¿Pagan para salir en lo medios a cada rato? ¿Tendrán mucho dinero? ¿Los medios los van a buscar?



Está bien que publiquen sus palabras, es lo correcto y democrático, pero no deberían jugar al “Ve, corre y dile”.



Cuando se encuentran con el Presidente de la República todas las preguntas caen indefectiblemente sobre esas críticas.



¿No hay otras preguntas para hacerle al Presidente que las que surgen de las críticas del Frente Amplio?



Por ejemplo: ¿qué obras se están realizando? ¿Qué proyectos hay a futuro? ¿Qué medidas se van a tomar con respecto a pobreza, empleo, economía, etc.? Todo pasa por las críticas del FA.



¿Acaso los medios son “aliados” por temor a ser criticados?



Y aún así, se escucha a los frenteamplistas decir que los medios están con el gobierno y contra ellos.



El Frente Amplio es un tsunami que destruye, que arrasa todo a su paso.