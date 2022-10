Cristina Kirchner tras el "autor intelectual" del atentado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Bajo este título, en su edición del sábado 24 de septiembre, El País informa sobre manifestaciones de la vicepresidenta argentina, en relación al intento de atentado del que fue objeto.



Al respecto expresó: “Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esta banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que hicieron”.



Por su parte, el senador argentino Oscar Parrilli, alter ego de Cristina Kirchner, entendió que los presos son solo “los autores materiales” y dijo: “lo que tenemos derecho a saber todos los argentinos es quiénes son los autores intelectuales, si los hubo”.



Ambas declaraciones resultan razonables. Es poco creíble que alguien que tenga el propósito real de matar coloque la pistola casi en la cara de su “víctima” y no dispare.



Tampoco resulta claro que no fuera posible acceder al contenido del teléfono móvil del agresor.



Ambas circunstancias admiten pensar que alguien instruyó al agresor sobre cómo enfrentar a la vicepresidenta, pero sin que existiera el menor riesgo de ser alcanzado por un proyectil. Asimismo, resulta creíble que alguien “limpió” el celular del agresor para borrar todo dato del posible autor intelectual.



Dando por cierta la hipótesis que plantea la cúpula kirchnerista, lo primero que hay que averiguar es a quién benefició este lamentable episodio.

No resulta claro que se haya beneficiado la oposición política desde que la “víctima” resultó, afortunadamente, ilesa.



En cambio, el oficialismo sostiene que el atentado es el resultado del odio que instalaron en la sociedad tanto la oposición, como los medios de comunicación y el sistema judicial, fiscales y jueces.



Justo en momentos en que un fiscal pide 12 años de prisión para Cristina.

Resulta así, que la víctima es ella. Posición que sostiene durante el juicio penal al que está sometida.



¿Podrá algún día saberse la verdad sobre lo ocurrido en este caso, como en otros similares en la vecina orilla?