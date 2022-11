Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|“Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”, John Donne.



Resistencia. El miércoles pasado se conmemoró la Noche de los Cristales Rotos en un nuevo acto de resistencia que se realiza todos los años el nueve de noviembre, fecha en la cual, en 1938, se produjeron los infaustos hechos.



Ana Ribeiro aportó, en la sede de la B’nai B’rith, una exposición impresionante, que a todos nos emocionó e impactó.



En la Alemania nazi y en Austria se produjeron linchamientos, persecuciones, violación de domicilios, pedreas de los mismos, libros y muebles quemados en hogueras.



El horror traído al mundo en la persecución de hombres, mujeres y niños por el solo hecho de ser judíos. No fue la primera vez que el pueblo judío padeció de persecuciones y vejaciones de este tipo; pero pocas veces con la sevicia infame con que las tropas de asalto nazis se cebaron contra todo lo que estuviera a su paso.



La llamada Kristallnacht contó con la pasiva mirada de las autoridades alemanas que observaban sin intervenir. Sinagogas, tiendas, hogares de ciudadanos judíos fueron el objetivo de las tropas nazis. Los cristales desparramados por las calles inmortalizaron el nombre con que históricamente se conoce la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938.



Resistencia al horror. Todos los años hombres y mujeres de cualquier creencia acompañamos la recordación como un acto de resistencia.

Fue el comienzo de la aplicación de las políticas antisemitas por parte de la Alemania nazi que desembocarían en la llamada solución final y el posterior Holocausto.



Solución final sería el exterminio del pueblo judío.



No pudieron, la resistencia de los países y pueblos libres que se opusieron al régimen nazi y sus aliados detuvieron el avance de la barbarie que se cernía contra la humanidad.



La consecuencia trágica fue el Holocausto del pueblo judío que siempre habrá de recordarse para hacer el Nunca Más.