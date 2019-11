Crisis Latinoamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevo gobierno y nuevas medidas económicas en Argentina. Cepo de hasta 200 dólares al mes, falta de inversiones, falta de producción legítima, falta de reservas, falta de trabajo, pobreza generalizada, etc.



Brasil se proclamó, no le cae bien el nuevo gobierno argentino, peligra el Mercosur...



¿Cómo queremos así negociar con el Mercado Común Europeo si no podemos sostener nuestro Mercosur?



Venezuela ya se sabe, Ecuador, Bolivia, Chile...



En fin, América no termina nunca de enderezarse, seguimos de atrás al mundo de primera, cada día más lejos de todo: educación, salud, estabilidad económica, etc.



En fin, no es por falta de recursos, indudablemente somos sudacas, nos matamos entre nosotros mismos...



No aprendemos más... seguimos al tren desde atrás, nunca nos podremos subir...