Crisis en Argentina

Los gobiernos Kirchner



@| ¿Qué ha influido para que la Argentina pese a su riqueza natural, sufra cíclicas crisis económicas? Sus gobiernos. Ya desde sus primeros años – según estudio realizado por el periodista Jorge Lanata – cuyas partes medulares transcribimos, mostraban sus desequilibrios financieros: “La Deuda y su hermana, la Patria Financiera, nacieron con una ley del 28 de noviembre de 1822: la que autorizó a Bernardino Rivadavia a contratar un empréstito con la casa Baring Brothers. El ahogo financiero del Estado había empezado diez años antes, en 1811, cuando el gobierno lanzó “empréstitos forzosos”, préstamos de guerra disfrazados que nunca eran devueltos o que lo eran a cambio de papeles del mismo gobierno y que solo servían para pagar otros impuestos….” “Todos los gobiernos posteriores continuaron pagando y refinanciando la deuda hasta que se canceló definitivamente en 1903”. (Esto es 80 años después; ¡Buen antecedente!)

Allá por 1913 el Dr. R. Rivarola, abogado y filósofo decía: “Producir por dos y gastar por cuatro restando la diferencia, parece ser el lema de los argentinos. Son responsables de eso el gobierno y los gobernantes, en su carácter público y en su vida privada. En lo primero porque han olvidado que el gobierno educa al pueblo. La imitación corre de arriba abajo. La burocracia argentina no solo era corrupta, también era cara.” (¡Esto es 105 años atrás!)



La Sra. Expresidenta y actual senadora en su alocución en ocasión de la sesión parlamentaria que aprobó los allanamientos en sus 3 viviendas, dijo entre otras cosas, que no se arrepentía de sus actos, y que todo era una tramoya del actual gobierno para ocultar los actuales problemas económicos del país. (Su gobierno mantuvo un cepo cambiario y falseó los reales índices de inflación y dejó un déficit fiscal de más del 8% del producto). El periodista Miguel Wiñazki expresa en el diario Clarín, con referencia a los escándalos de corrupción de los gobiernos del matrimonio Kirchner que gobernaron la Argentina entre 2003 y 2015 y que según el juez de la causa lideraba una banda criminal con el fin de apoderarse en su provecho propio de los bienes públicos: “Sin embargo, ¿cuánto de Cristina tenemos todos los argentinos inclusive quienes la detestan? ¿Cuánta adicción por las fabulaciones? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta intransigencia? ¿Cuánto delirio de grandeza? ¿Cuánto resentimiento? ¿Cuánto autoritarismo? Es una generalización, pero algo refleja esta señora de todos nosotros. Claro, en un punto la relación especular entre CFK y el resto es muy injusta porque la mayoría trabaja y no roba".



Nuestros hermanos de allende del Río de la Plata tienen a un Papa argentino – que después que fue electo no volvió a pisar su tierra –, al mejor jugador de fútbol del mundo, que no quiere jugar por su selección, a la Reina de Holanda, etc. etc., pero también tienen doce millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza, a un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, a una justicia que durante el anterior gobierno encajonaba o sobreseía las denuncias de corrupción, y una moneda de la que no creen desde hace 50 años. Y por este barrio ¿cómo andamos?