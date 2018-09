Crisis en Argentina

@|Comentarios de la Sra. Vicepresidente del Uruguay con respecto a la crisis Argentina.



Anoche la vi y escuche en el informativo de Telenoche, si mi memoria funciona bien, se mostró sumamente preocupada por la situación de Argentina, la corrida hacia el dólar y sobre todo por el acuerdo firmado con el FMI por 50.000 millones de dólares que este organismo iría entregando a la Argentina en cuotas hasta fines del 2019.



Se preguntó por la oposición diciendo que no sabe que harán, que es un nefasto acuerdo que endeuda a la Argentina quien sabe hasta cuándo, haciendo un gesto con su brazo sobre la cabeza.



Conjeturas:

Recurrí a Google, en busca de información, donde pude averiguar que la deuda externa de Argentina para 2019 llegaría alrededor de 380.000 millones de dólares que si le sumamos el préstamo del FMI redondearían los 430.000 millones de dólares, si dividimos esta cifra entre 48 millones de habitantes, arroja una deuda de 11.315 dólares por cápita.



Veamos Uruguay, deuda externa para 2019 aproximadamente 70.000 millones de dólares, habitantes 3.500.000, lo que arrojaría una deuda per cápita de 20.000 dólares, prácticamente el doble que Argentina, ¿y eso no la preocupa?



Ahora veamos la relación con el PBI.

Uruguay PBI 58.000 millones de dólares (siempre y cuando no devaluemos).

Deuda estimada a 2019 US$ 70.000 millones, lo que daría un endeudamiento del 120% sobre el PBI.

Argentina PBI 740.000 millones de dólares, deuda estimada 430.000 millones de dólares, relación deuda PBI = 58% // Están mucho mejor que nosotros.



Entonces nuestra Vicepresidente, o está sumamente desinformada, o su ideología le impide reconocer la realidad, yo no lo sé…