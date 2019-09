Crimen de Esmeralda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|¡Mucha indignación! Como mamá, lo ocurrido con esta jovencita de Tacuarembó, me causa un profundo dolor y mucha impotencia.



¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué está fallando? La violencia intrafamiliar es un flagelo que nos viene ganando desde hace tiempo.



¿Qué se puede hacer para combatirlo? ¿Se están tomando las medidas adecuadas?



Supongo que se debe trabajar mucho e insistir sobre este tema en los centros de estudios.



Quizás también darles charlas a los padres para que estén informados.

Podríamos comenzar haciendo hincapié en educar en valores. A veces es más importante formar una persona sana, honesta, con principios, que sepa más o menos de matemáticas.



No sé, no tengo ni idea de cómo se puede combatir este flagelo, pero sí toda la voluntad como ciudadana de este país, de luchar contra esta enfermedad que nos arrebata de las manos a jóvenes inocentes.



El Estado debe pisar fuerte sobre este mal y tratar de impedir, por todos los medios, que sigamos padeciendo como sociedad muertes tan injustas.