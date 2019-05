Creer o no creer, saber o no saber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Pasados los días de un programa de espectáculos (eso declaró ser en el juzgado al ser denunciado por difamación) conducido por un (no puedo poner periodista) actor porno que por lo menos en dos oportunidades se exhibió en las redes una teniendo sexo y otra atándose a una columna, siguen los ecos sobre la promoción que hizo del candidato Juan Sartori.

Y digo "promoción" porque en este país cada vez resulta más beneficioso ser víctima de lo que sea y resulte mediático.



Le pegan a Talvi, sube Talvi en las encuestas, le pegan a Andrade sube Andrade en las encuestas, ahora le pegaron a Sartori y todos esperan la próxima encuesta.



¿Hay necesidad? Todos estamos hartos de ver políticos hablando mal de otros dando por sentado que los que vemos, oímos y leemos lo creeremos.

Queremos saber qué candidato sabe idiomas y cuales para que no firme cosa mal traducidas. Queremos alguien que una vez asuma ,se olvide de su Partido y haga que sus Ministros se olviden y gobiernen todos para el país.

Queremos un Presidente que ante la adversidad tenga la valentía de poner marcha atrás plantarse frente al país y decirle: “tal cosa que prometí en mi campaña no la puedo cumplir por esto, por esto y por esto".



No queremos un Mujica resignado diciendo “llegamos al gobierno pero nunca llegamos al Poder”, ni un Astori escondiendo su cabeza luego de tener como caballito de batalla en 2010 la rebaja del IVA al 20 % (que nunca dijo sería solo para compras con tarjeta) y nunca cumplir para los jubilados como yo que solo usamos efectivo.