¡No se puede creer!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En estos últimos días han acontecido dos situaciones de no creer.

Por un lado, la ex-presidenta de Ancap y ex -gerente general de una empresa fantasma como era Gas Sayago. El asunto es que esta señora en el Juzgado justificó los gastos de frutos secos, masajes y clases de gimnasia. Además, para justificar el gasto decía que todas las empresas modernas lo hacen. Puede ser que tenga razón, pero Gas Sayago era una empresa fantasma, no funcionaba, entonces de qué masajes me estás hablando.

Justificó además los viajes al exterior que, supongo, iría en clase ejecutiva, faltaba más.



Lo único cierto es que se perdieron más de 213 millones de dólares por incompetencia y supuestamente casos de corrupción, que bien se podrían estar utilizando hoy para apoyar a los que menos tienen.



Por otro lado, aparecieron cuatro senadores que, al igual que los cuatro fantásticos, le saltan a todo lo que el gobierno propone.



Ahora no les sirve que los combustibles no suban. Sin entrar a justificar nada, no puede ser que cuando subían estaban disconformes, pero cuando no suben también reclaman.



Hay un dicho popular,que no puedo comentar, pero estoy seguros que Uds. saben a que me refiero.