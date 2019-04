No creemos en los políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El lío que tenemos miles de uruguayos, principalmente los jóvenes, es que no creemos nada de lo que dicen los políticos.



El caso Manini sirve para ratificar el tema de la credibilidad; no le creo a Sanguinetti, a García, a Novick, no le creo a la Vice Presidenta, no le creo a Cosse.



Es horrible vivir así y nosotros no tenemos la culpa. La mentira, los misterios, las escondidas, las serruchadas las hicieron y cultivaron los políticos y esto es grave. Un país que no cree en nada vive con angustia.

¿Quién no creía el 100% de lo que nos decía el Presidente Vázquez en su primer mandato y quién le cree ahora un 5%?



Personalmente creo en Sartori, por lo menos sale del molde y trae cosas nuevas, además habla con el pueblo y escucha al pueblo, por algo ya tiene el 21% de los votos de los blancos.