La creación de Ancap

@|Excelente, como siempre, la columna de Martín Aguirre en la edición del domingo 2 de agosto (“Los zapatos de portland”).



Certero su enfoque en cuanto al tema de las mal llamadas empresas públicas (puesto que no lo son). Y, aunque no lo dice expresamente, se percibe que entiende, con toda razón, como lo hago yo, que mientras esas vacas sagradas continúen pastando libremente sobre las feraces praderas orientales, nuestro país se mantendrá – enhiesta y orgullosamente - en el subdesarrollo en el que se precipitó cuando abandonamos las virtudes y programas de nuestros antepasados de la segunda mitad del siglo XIX.

No dudo: hasta que no desaparezcan de esas praderas esos dinosaurios que depredan nuestro país (ALUR, Ancap, El Correo, Instituto Nacional de Colonización, etc.), el Uruguay seguirá siendo un país subdesarrollado y pobre, sin siquiera tener el recuerdo de la época en que se contaba (junto con nuestros hermanos argentinos) entre las naciones más ricas y prósperas del mundo.



Pese a su acierto general, hay algo que olvidó Martín Aguirre. Seguramente porque no lo conoce. Ya que la intelectualidad izquierdoide se ha encargado de sepultar ese episodio en el olvido.



ANCAP nació por el aún recordado “Pacto del Chinchulín” (mote que le adjudicó Luis Alberto de Herrera). Y eso, porque el herrerismo había quedado al margen de ese acuerdo, que fue pergeñado entre los colorados batllistas y los blancos independientes.



Y el mote nace porque resultaba indudable que el ente estatal había sido programado para practicar el canje de empleos por votos. Y en la liza, el herrerismo había quedado fuera.



Todos los parlamentarios herreristas votaron en contra del proyecto, quedando prácticamente solos: hubo solamente dos diputados más que acompañaron al herrerismo en la negativa.



Porque, afirmaron categóricamente estos dos parlamentarios, era previsible que el ente proyectado produciría servicios malos y caros, y que esa mala gestión “redundaría en perjuicio de las clases populares cuyos integrantes serían los más afectados por esos males”.



Como se puede comprobar con el diario del lunes en la mano, y luego de ya casi ochenta años, ambos diputados tenían plena razón para oponerse a la creación de ANCAP.



No eran fanáticos. Sino gente razonable que opinaba razonablemente. Y a quienes los hechos (durante larguísimos ochenta años) han dado plena razón.



Motivo por el cual resulta sumamente gracioso que el Presidente del Gremio de Ancap se descuelgue afirmando que “pensamos que hay un objetivo de desmantelar Ancap más que nada por el herrerismo”.



Esto, según Rodríguez, porque ese sector del Partido Nacional se opuso a Ancap desde su creación en 1931. Olvidando que en esa oposición los herreristas fueron acompañados por aquellos otros dos diputados.

Seguramente, aunque la izquierda aún no había confeccionado el mote, porque fueran “neoliberales”.



Casi se me olvidaba: los dos diputados (sin duda, neoliberales) que acompañaron al herrerismo en su voto negativo, y que fueron los que formularon la certera y anteriormente transcripta afirmación, eran Eugenio Gómez (en aquellos tiempos primera figura del Partido Comunista) y el Dr. Emilio Frugoni (en aquellos tiempos primera figura del Partido Socialista). Y yo me pregunto, con ochenta años de evidencia incontrastable a la vista: ¿eran neoliberales?, ¿o, simplemente, gente razonable?