Covid- 19 hasta el 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



(|Según declaraciones de Rafael Radi, ex líder del GACH, dijo que probablemente el coronavirus “cohabite” con nosotros y con el resto del mundo hasta el 2024, ya que no se producirá su erradicación total. Así que el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social se quedarán por un largo tiempo más.



Lo que en realidad me preocupa es la gente que ha optado por no vacunarse. Incluso, la semana pasada aparecieron brotes en algún departamento, luego de la Noche de la Nostalgia y los contagiados eran personas que no tenían la vacuna. Quizás en un futuro sea obligatorio vacunarse contra el Covid-19, como sucede con otras vacunas.