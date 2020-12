Covid -19 vs burbuja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Teníamos el diario del lunes y teníamos la libertad de elegir, de ser responsables... y no la supimos aprovechar.



Cuando llegamos a los 500 casos diarios la gente salió desaforada a pedir al gobierno que "cerrara las perillas" sin importar que con esto se cerraran empleos y mucha más gente la pasara mal, muy mal.



Acá no faltó cerrar perillas, acá lo que faltó fue empatía, ponerse en el lugar del otro, no asumir que porque soy joven, porque tengo empleo estable esto no me llega, no soy responsable, ni me afecta.



Acá lo que faltó es salir de la burbuja y ver al otro y sus necesidades.



Teníamos el diario del lunes... y tuvimos la libertad de elegir... no la supimos aprovechar...