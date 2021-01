Covid -19, comorbilidad, anonimato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sin ánimo de criticar a nadie, sólo pensando en voz alta, ¿alguien me puede decir, sin hablar de enfermedades respiratorias y Covid-19, si se estimó/calculó el posible daño que se está causando a las personas que tienen otras enfermedades y ven restringido su acceso a la salud? Seguramente este “daño colateral” es difícil de calcular.



Probablemente después, a los que logren pasar esta pandemia, algunos médicos les dirán “porqué no vino antes” y le enviarán decenas de análisis que parece que hoy no importan.



Con seguridad la pandemia, por efectos colaterales, está teniendo más muertes o pérdida de calidad de vida y sufrimiento de los que hoy se contabilizan.



Quizás algunas muertes por Covid-19 se podrían haber evitado, si las personas con comorbilidad hubiesen continuado con sus controles de salud.

Al dejar en el anonimato a los muertos por el Covid-19 y a los que infringen las normas de salud, no ayuda, ya que no tenemos personas, sino números. No sabemos quiénes son.



Hoy día todos somos solo números. Números que dan dolor, impotencia y rabia. Números cobardes que se escudan en el anonimato para seguir haciendo aglomeraciones.



Estimo que ponerle rostro a las víctimas sensibiliza a la población, y ponerles rostro a los infractores (así no se le hagan hacer tareas comunitarias como alguien propuso) ayuda a que no se escuden en el anonimato.