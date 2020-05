Covid - 19 y América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Gracias, en parte, a los altos precios de nuestras materias primas y una mayor demanda entre el 2005 y 2015, la economía de la región región creció sin precedentes. Pero "La Década Dorada" no compensó la "Década Perdida" de los 80s. Ni de cerca.



A partir del 2016-17 todo se desdibujó y si bien los ingresos históricos trajeron mejoras a sectores de varios países, hoy delatan que nunca fueron usados sustentablemente. Lo que se hizo con los recursos que ingresaron es menos importante que lo que se dejó de hacer.



La “clase media” no es sustentable porque fue generada artificialmente directa o indirectamente, con recursos del Estado y no es productiva. Caerá en la pobreza y la pobreza en indigencia.



Se ignoró el futuro. No se sembró nada. La educación está en retroceso. Hay estallidos sociales (hoy en cuarentena) bajo la ambigua excusa de la "desigualdad", la cual, todo sabemos, tienen una clara intencionalidad política.



Se incentivó el consumo, la gente se endeudó con créditos fáciles y la inserción externa, especialmente en la economía del conocimiento, no fue una prioridad.



La región sigue invirtiendo 0.6% del PIB en innovación.



China entró en recesión y la región va en camino a un crecimiento negativo del 3-4 por ciento.



El petróleo cayó por debajo de los precios de producción. Bolsonaro se distanció de Moro. Argentina entró -otra vez- en un default técnico y decidió no negociar nuevos tratados comerciales, aunque existe la duda de que aprobará los negociados con la Unión Europea o EFTA. México le vende agua y maíz a Maduro a cambio de petróleo.



Aún si nos olvidáramos de lo que no se hizo por negligencia, clientelismo o corrupción, hoy una pandemia con características inéditas deja la demagogia al descubierto.



La región va en camino hacia una profunda y larga recesión sin recursos, ideas ni una institucionalidad regional donde coordinar, consultar y cooperar. Peor aún, no hay EE.UU. que culpar ni posibilidad alguna de que decida liderar. Bush y Obama practicaron la "negligencia benigna" y nos ignoraron. Hoy Trump abdicó.