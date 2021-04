Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Escribo para compartir mi preocupación por la falta de actualización e información brindada a la población, sobre la principal causa de forma de contagio de transmisión del covid.



El covid está en el aire y se transmite principalmente a través del mismo. El covid se contagia por los “aerosoles”: que es el aire que exhalamos al respirar, que queda flotando como un humo invisible, que es parte del dióxido de carbono CO2 que exhalamos, y que se acumula en espacios cerrados.



En un espacio cerrado, lo que uno exhala, es lo que otro inhala.

Las otras formas de contagio vía "droplets" (gotículas de estornudos o tos o al hablar) y/o por "fomites" (contacto de superficies), no son la principal fuente de transmisión del virus, sino que lo es el aire.



Personas contagiadas, pero sin síntomas de tos o estornudo, han contagiado a otros y lo han hecho por respirar, no por estornudar o toser, ya que no presentan estos síntomas. Hay contagios de personas a distancia, a los cuales las gotículas no llegan. No hay investigación que diga que las superficies son formas de contagio.



Hoy, los científicos (Jiménez, Fisman, Prather, Topol, Marr, Allen, Feigl Ding, etc.) y sus investigaciones son contundentes: los casos de coros, iglesias, hoteles, aviones, asilos de ancianos, etc.; la investigación con animales enjaulados; las muestras de aire con covid en habitaciones; la vida del virus en promedio de una hora suspendido en el aire; las muestras en filtros de aire en hospitales y edificios; los aerosoles quedan suspendidos en el aire por más tiempo y recorren más distancia (los droplets caen a 1 - 2 metros de ser expulsados en un brevísimo tiempo), etc., etc. Hay numerosas publicaciones, The Lancet, JAMA, BMJ, etc., donde se presentan los estudios científicos que avalan que el covid está en el aire. No hay investigación que refute o prueba en contra que el covid está en el aire.



En breve se retomará la educación presencial en Uruguay y en las escuelas seguirán con el tema de "desinfectar bancos, mesas, fumigaciones con productos, alfombras sanitizantes, ..."; medidas que no combaten la principal causa de contagio: el aire. Para combatir el covid en el aire se debe ventilar, airear, abrir los espacios (aulas) cerrados, midiendo y controlando el CO2 en el aire.